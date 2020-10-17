السعودية اليوم / جمعية الرعاية الصحية بمنطقة تبوك تستعرض إنجازاتها للعام الماضي 2019 م



تبوك 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

أصدرت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك تقريرها السنوي للعام الماضي 2019 م ، مستعرضة خلاله أبرز إنجازاتها ونشاطاتها .

وأوضح التقرير أن الجمعية تسعى من خلال أعمالها والفئات الطبية المسجلة لديها من المتطوعين لتقديم خِدْمات طبية وتوعوية متميزة لجميع أفراد المجتمع، وذلك بتقديم مجموعة من البرامج والمبادرات والمشاريع للوصول إلى المستفيدين المسجلين لديها من خلال العيادات الطبية المتنقلة التي عملت على توفيرها والمكونة من عيادة عامة وعيادة أخرى للأسنان ، بالإضافة إلى توفير المساعدات الطبية للمرضى المحتاجين ، ونشر التوعية الصحية في أوساطهم .

وذكرت " الجمعية " أنها قامت هذا العام بتوفير عيادة طبية متنقلة ومزودة بمختلف الأجهزة الطبية، ومنها جهاز التصوير الشعاعي ( الالتراساوند ) المطور ، كما قامت بتوقيع اتفاقية مجتمعية مع جامعة تبوك ، وتنفيذ العديد من المبادرات في مجالي التوعية والتثقيف الصحي والفحوص الطبية المباشرة ، بالإضافة إلى توفير عيادة متنقلة لطب الأسنان للوصول إلى سكان الهجر والقرى وعمل الفحوص اللازمة لهم في هذا المجال وتحويل من تستدعي حالته إلى التدخلات الطبية الدقيقة للمراكز المتخصصة.

واشتمل التقرير على بيانات بعدد البرامج المنفذة والأنشطة الطبية ، والمساعدات العينية التي جاء من أهمها :- توزيع أكثر من 50 جهاز قياس للضغط ، و20 جهاز بخار, و15 كرسياً للأشخاص ذوي الإعاقة من الأطفال ، و50 كرسيا آخر للكبار ، بالإضافة إلى 17 مرتبة سريرية طبية، و 8 أسرة كهربائية ، و 4 أجهزة لتوليد البخار ، و 100 جهاز وشريحة لفحص السكر.

وقد أظهر التقرير أن جمعية الرعاية الصحية بمنطقة تبوك تسير بخطى حثيثة في تحقيق أهدافها وتطوير عملياتها بما يسهم في تقديم المزيد من الخِدْمات الصحية التي تعزز من رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي، كما أنه عبّر عن الإنجازات بلغة الأرقام والرسوم البيانية التي تعكس مدى التطور والنمو الذي تشهده الجمعية.

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11:44ت م

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