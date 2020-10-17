السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 73 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الهيئة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 25 ألفا و108 حالات، فيما صعد إجمالي الوفيات إلى 443 حالة.

// انتهى //

11:21ت م

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سيئول 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى حالتي وفاة.وأوضحت الهيئة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 25 ألفا و108 حالات، فيما صعد إجمالي الوفيات إلى 443 حالة.// انتهى //11:21ت م0028

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