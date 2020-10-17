شكرا لقرائتكم خبر عن 37 منشأة مخالفة للتدابير الصحية بالشمالية والان نبدء بالتفاصيل

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها 2067 جولة رقابية خلال الشهر الماضي على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم . وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ثامر بن خلف القاران أنّ الفرق الميدانية رصدت 37 منشأة مخالفة للتدابير الصحية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا ، وإنذار المنشآت المخالفة.

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