، الملابس الشتوية والحالة الجوية المعتبرة.. هذه توقعات الحصيني لـ"أجواء السبت" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد تتوقع طقسًا مستقرًّا على معظم المناطق وسماء غائمة جزئيًّا بالمرتفعات

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، حالة استقرار عام في أجواء المملكة، عدا بعض السحب الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية.

وقال "الحصيني": لا تلوح في الأفق حالة جوية معتبرة كما ترسمه النماذج العددية للطقس لمدة أسبوع قادم.

وأضاف: جهّزوا الملابس الشتوية، ويتوقع المزيد من الانخفاض في الحرارة على الوسطى والشمالية.

ومن جهتها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقسًا مستقرًّا على معظم المناطق، وسماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات مناطق عسير وجازان.