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نشر مصنف بحثي بدون أذن يتسبب في تغريم شخص 75 ألف ريال

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة للملكية الفكرية عن معاقبة شخص بتغريمه 75 ألف ريال بسبب نشره مصنفاً بحثياً في مجلة علمية دون الحصول على أذن من صاحبه.

وأوضحت الهيئة تفاصيل العقوبة، حيث تمثلت في 25 ألف ريال تعويض، وغرامة قدرها 50 ألف ريال، بجانب إلزام الشخص بسحب المصنف المرسل إلى المجلة العلمية.

وشددت الهيئة على ضرورة عدم الاعتداء على الحقوق الفكرية والأدبية للأفراد، مضيفة أن حصول الفرد على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنبه العقوبة.

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