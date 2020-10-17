شكرا لمتابعة خبر عن نشر مصنف بحثي بدون أذن يتسبب في تغريم شخص 75 ألف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن معاقبة شخص بتغريمه 75 ألف ريال بسبب نشره مصنفاً بحثياً في مجلة علمية دون الحصول على أذن من صاحبه.
وأوضحت الهيئة تفاصيل العقوبة، حيث تمثلت في 25 ألف ريال تعويض، وغرامة قدرها 50 ألف ريال، بجانب إلزام الشخص بسحب المصنف المرسل إلى المجلة العلمية.
وشددت الهيئة على ضرورة عدم الاعتداء على الحقوق الفكرية والأدبية للأفراد، مضيفة أن حصول الفرد على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنبه العقوبة.
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