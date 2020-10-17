بالفيديو.. عمالة مخالفة وأساليب مختلفة لخداع الزبائن في حراج السيارات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يعاني عدد من المواطنين مع بعض العمالة العربية المتمركزة على الطرق المؤدية لحراج السيارات، والذين يحاولون إيقافهم لإقناعهم ببيع مركباتهم لبعض المعارض المملوكة لمواطنين دون غيرها.
وكشف تقرير لبرنامج "في أسبوع" على قناة MBC، عن هروب أحد الوافدين العاملين في تجارة السيارات من الكاميرات، كما رصدت شكاوى المواطنين العاملين في مجال تجارة السيارات، من أنماط عمل بعض الوافدين الذين يحملون جنسيات عربية حول الحراج.
وأكد بعض التجار أن هؤلاء الوافدين يتبعون بعض المعارض التي توفدهم من أجل إقناع الزبائن بالتعامل مع الجهات المُشغلة لهم؛ بيقول بعض المواطنين أن الغرض الرئيسي من تواجد هذه العمالة على الطرق المؤدية للحراج، وهو إقناعهم ببيع سياراتهم إلى بعض المعارض، حيث يتم تزيين السيارة وإصلاح بعض العيوب في شكلها الخارجي لإعادة بيعها مجددًا بهامش ربح يصل إلى 30 ألف ريال.
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