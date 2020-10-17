شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. سواتر جمالية تزين محولات الكهرباء في شوارع تاروت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): نفذت بلدية تاروت بمحافظة القطيف سواتر جمالية على محولات الكهرباء في الشوارع لتحسين المشهد الحضاري وحماية المارة . نفذت بلدية تاروت بمحافظة القطيف سواتر جمالية على محولات الكهرباء في الشوارع لتحسين المشهد الحضاري وحماية المارة . ونشرت بلدية تاروت صور للمحولات التي تزينت بالسواتر المزخرفة والمصنوعة من الألومنيوم وقد غطت جميع المحولات بالبلدية . الجدير بالذكر أن هذه التجربة تم تنفيذها في عدة مدن بالمملكة وسيتم تعميها في إطار خطة إزالة التلوث البصري . Advertisements

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