شكرا لمتابعة خبر عن محاكم التنفيذ تباشر حوالي 10000 شيك بدون رصيد في عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انخفضت الطلبات الواردة إلى محاكم التنفيذ الخاصة بالشيكات دون رصيد بنسبة 52 % خلال عام 1441 هـ مسجلة 9515 طلب مقارنةً بام 1440 هـ .

وسجلت الرياض 37 .2 % من الدعاوي بنحو 3536 دعوى ، تلتها المنطقة الشرقية بنحو 2130 دعوى، ثم منطقة مكة المكرمة بنحو 1800 دعوى.

أما عسير استقبلت 712 دعوى، تلتها القصيم بـ 453 دعوى، ثم منطقة حائل بـ 189 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ188 دعوى ثم منطقة جازان بـ 169 دعوى، ثم نجران بـ148 دعوى، ثم الجوف بـ136 دعوى، وتبوك بـ117 دعوى.

أما محاكم منطقة الباحة كانت الأقل إستقبالاً لتلك الدعاوى خلال نفس الفترة ، وفقاً لـ " الإقتصادية " .