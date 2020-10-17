«الصحة» توضح تأثير لقاح الإنفلونزا على الأطفال المصابين بالربو والحساسية

أكدت وزارة الصحة أنَّ لقاح الإنفلونزا آمن وفعال بالنسبة للأطفال، مشيرة إلى أنَّ الأطفال المصابين بالحساسية أو الربو هم من الفئات الأكثر استهدافًا بأخذ اللقاح.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- أنَّ الأشخاص المصابين بحساسية الصدر والربو من الفئات الأكثر استهدافًا بأخذ اللقاح، مؤكدة أنَّ لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن وفعال للأطفال بدءًا من عمر ٦ أشهر.

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وأشارت الوزارة إلى أنَّ لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في مراكز الرعاية الصحية كافة، ويمكن التوجه لأقرب مركز صحي بشكل مباشر بدون موعد، وفي حال عدم التوفر يرجى التواصل على الرقم (937) لتقديم الخدمة كاملة.

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