أكدت أنه آمن وفعال
أكدت وزارة الصحة أنَّ لقاح الإنفلونزا آمن وفعال بالنسبة للأطفال، مشيرة إلى أنَّ الأطفال المصابين بالحساسية أو الربو هم من الفئات الأكثر استهدافًا بأخذ اللقاح.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- أنَّ الأشخاص المصابين بحساسية الصدر والربو من الفئات الأكثر استهدافًا بأخذ اللقاح، مؤكدة أنَّ لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن وفعال للأطفال بدءًا من عمر ٦ أشهر.
وأشارت الوزارة إلى أنَّ لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في مراكز الرعاية الصحية كافة، ويمكن التوجه لأقرب مركز صحي بشكل مباشر بدون موعد، وفي حال عدم التوفر يرجى التواصل على الرقم (937) لتقديم الخدمة كاملة.
اقرأ أيضًا:
وزارة الصحة: إضعاف تطعيم الإنفلونزا الموسمية لجهاز المناعة «غير صحيح»
طبيب يُعدِّد الفئات الأكثر حاجة للقاح الإنفلونزا الموسمية
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» توضح تأثير لقاح الإنفلونزا على الأطفال المصابين بالربو والحساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.