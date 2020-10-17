«الحصيني» يتوقع استقرارًا عامًا بالأجواء لـ7 أيام قادمة.. ويقدم نصيحة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استقرارًا عامًا في أجواء المملكة، عدا بعض السحب الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه لا تلوح في الأفق حالة جوية معتبرة، كما ترسمه النماذج العددية للطقس، لمدة أسبوع قادم.

Advertisements

ونصح الحصيني بتجهيز الملابس الشتوية، متوقعًا المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة على المناطق الوسطى والشمالية.

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد» تزف بشرى سارة بشأن طقس بداية الأسبوع