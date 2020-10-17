حريق في مدرجات زراعية بأبها.. والدفاع المدني يتدخل

تمكنت فرق الدفاع المدني في أبها بمنطقة عسير من إخماد حريق اندلع في مدرجات زراعية.

وذكر الدفاع المدني –عبرر تويتر- أنَّ مدني أبها تمكن من حصر وإخماد حريق نشب في مدرجات زراعية (بشعف آل ويمن)، دون وقوع إصابات أو خسائر.

وكان مدني حائل أخمد بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، حريقًا اندلع في أحد معامل تدوير النفايات، ولم ينتج عن الحريق إصابات.

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