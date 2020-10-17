ثقافي / كشافة تعليم وادي الدواسر تبدأ مشاركتها في الجامبوري الـ 24



وادي الدواسر 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

بدأت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، يوم أمس مشاركتها في الجامبوري الكشفي العالمي الرابع والعشرين على الإنترنت ( جوتي ) ، الذي يستمر لمدة يومين، حيث تضمن البرنامج تعريف نظمه الإقليم الكشفي العربي ببرامج وأهدف STEM والفوائد التقنية العائدة على الكشافة من هذه البرامج.

وتتضمن أنشطة الجامبوري الذي يُعدأكبر حدث كشفي تعليمي في العالم يقام على الإنترنت بمشاركة أكثر من مليوني كشاف كل عام في أكتوبر فعاليات خاصة بالكشفية والصداقة ، والتعرف على تقنية الاتصالات والتواصل بين الكشافين في أكثر من 171 دولة عضو بالمنظمة الكشفية العالمية .

ويستعرض المشاركون من كشافة تعليم وادي الدواسر في هذا الحدث تفعيلهم لمجالات المشروع الكشفي العالمي رسل السلام ومدى علاقتها بأهداف التنمية المستدامة ، والتعريف بالثقافات والعادات في المملكة .

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11:46ت م

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