السعودية اليوم / التشيك تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا



براغ 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

سجلت التشيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 11105 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية التشيكية اليوم ، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 160112إصابة ، وهو ما يزيد مرتين عن العدد المسجل في الثاني من أكتوبر وأكثر من ستة أضعاف العدد الإجمالي.

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11:21ت م

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براغ 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسسجلت التشيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 11105 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت السلطات الصحية التشيكية اليوم ، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 160112إصابة ، وهو ما يزيد مرتين عن العدد المسجل في الثاني من أكتوبر وأكثر من ستة أضعاف العدد الإجمالي.// انتهى //11:21ت م0029

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