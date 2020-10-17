السعودية اليوم / التنمية الاجتماعية بالوسام تقدم برنامج الحوار التربوي



بالطائف 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية بالوسام يوم أمس لقاءً عن الحوار التربوي بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وسلط اللقاء الضوء على جملة من المحاور من خلال مستويات الحوار ومهاراته وأشكاله وعوامل نجاحه، ومفهوم القيادة ومهارات القائد الحوارية إلى جانب صفات المعلم الناجح وعلاقته بالحوار في توجيه سلوك الطلاب داخل البيئة المدرسية، وقد نفذ اللقاء عبر منصة زووم، بواقع 10 ساعات تدريبية، وبشهادة معتمدة .

// انتهى //

10:45ت م

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