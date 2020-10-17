رياضي / موسم فروسية حائل ينطلق الأربعاء القادم



حائل 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

ينطلق موسم ميدان حائل للفروسية للموسم الجديد 1442 هـ (2021 م) بمشيئة الله الأربعاء القادم.

وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي أن الميدان أنهى جميع استعداداته لانطلاقة الموسم الجديد، مشيراً إلى أن اللجان العاملة أكملت كل الخطط لإنجاح سباقات هذا العام.

ونوّه التبيناوي بالدعم السخي والاهتمام الكبير والمتواصل من قبل القيادة الرشيدة - أيدها الله - لهذه

// انتهى //

09:31ت م

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حائل 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسينطلق موسم ميدان حائل للفروسية للموسم الجديد 1442 هـ (2021 م) بمشيئة الله الأربعاء القادم.وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي أن الميدان أنهى جميع استعداداته لانطلاقة الموسم الجديد، مشيراً إلى أن اللجان العاملة أكملت كل الخطط لإنجاح سباقات هذا العام.ونوّه التبيناوي بالدعم السخي والاهتمام الكبير والمتواصل من قبل القيادة الرشيدة - أيدها الله - لهذه الرياضة العريقة متميناً التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في سباقات الموسم وتحقيق النتائج المتميزة .// انتهى //09:31ت م0013

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