الجوازات السعودية تصدر بياناً بشأن التأشيرات

السبت 17 أكتوبر 2020

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية بتمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً لجميع الوافدين، التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك دون مقابل لمن انتهت فترة التمديد لهم ليكون إلى تاريخ 1442/3/14هـ الموافق 2020/10/31م.



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ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية ( كوفيد - 19 )، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين -بإذن الله- وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأشارت الجوازات وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس إلى أن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين تم إلكترونياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات، حيث بلغ عدد التأشيرات التي تم تمديدها 28.884 تأشيرة.