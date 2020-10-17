إصدار التصاريح عبر تطبيق اعتمرنا مجاناً باستثناء النقل

2020-10-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الحج والعمرة أن استخدام تطبيق اعتمرنا والحصول على التصاريح المختلفة منه يتم بدون مقابل.

وشددت على أن اعتمرنا هو التطبيق الوحيد المعتمد الذي يمكن من خلاله الحجز للعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

يذكر أن الوزارة قد بدأت مؤخراً في استقبال المواطنين والمقيمين للعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة من داخل المملكة بنسبة 75% من الطاقة لاستيعابية.

3 تصاريح جديدة

وأتاحت وزارة الحج والعمرة عبر تطبيق اعتمرنا 3 تصريحات جديدة وهي تصريح الصلاة في المسجد الحرام وتصريح الصلاة في المسجد النبوي وتصريح السلام على الرسول ﷺ.

خطة دخول الروضة الشريفة

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس دشن قبل أيام خطة موسم الزيارة التي أعدتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة.

وأوضح الشيخ السديس أن خطة الوكالة لاستقبال زائري المسجد النبوي راعت الخطط والسبل والإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة في سبيل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة جميع الزائرين.

ما هو تطبيق اعتمرنا ؟

يأتي إطلاق تطبيق اعتمرنا من واقع مسؤولية وزارة الحج والعمرة عن خدمة ضيوف الرحمن لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية ولضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع ‘تطبيق توكلنا’ للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

طريقة التسجيل في التطبيق وتتمثل آلية التسجيل في تطبيق اعتمرنا فيما يلي: – تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل أو من متجر جوجل بلاي. Advertisements – تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة. – الحصول على التصريح. – الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة. – إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز. – لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية. – ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين. – التوجه إلى الحرم المكي. – بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.

المشاركة العائلية يدعم التطبيق المشاركة العائلية حيث سيتمكن ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة من استخدام هذا التطبيق مع تمكين المشاركة العائلية بالتالي لا يحتاج كل أفراد الأسرة إلى تحميل تطبيق اعتمرنا.





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