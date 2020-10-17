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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، بواقع 7830 حالة، إلى 348557 في المجمل.
وأوضح الإحصاء تسجيل 33 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9734.
فيروس كورونا الجديد
17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442 10:30 AM
ارتفاع إجمالي الاصابات إلى 348557 والضحايا 9734ألمانيا تسجّل 7830 إصابة جديدة و33 وفاة بفيروس كورونا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، بواقع 7830 حالة، إلى 348557 في المجمل.
وأوضح الإحصاء تسجيل 33 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9734.
، ألمانيا تسجّل 7830 إصابة جديدة و33 وفاة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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