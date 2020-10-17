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ضرب زلزال بلغت قوته 4, 5 درجات على مقياس ريختر، إقليم أوكسيدينتال ميندورو جنوب غرب العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم.
وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل: إن الزلزال وقع الساعة 0406 صباح السبت بالتوقيت المحلي (2006 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) على بعد 21 كيلومترًا شمال شرق بلدة لووك.
وأضاف المعهد أن سكان بعض المناطق الأخرى شعروا بالزلزال في إقليم لوزون الجنوبي، بما في ذلك أجزاء من منطقة العاصمة مانيلا ولكن بتأثير أقل.
ولم تصدر أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442 10:17 AM
لم تصدر أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو ماديةصباح اليوم.. زلزال بقوة 4, 5 درجات يضرب الفلبين
ضرب زلزال بلغت قوته 4, 5 درجات على مقياس ريختر، إقليم أوكسيدينتال ميندورو جنوب غرب العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم.
وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل: إن الزلزال وقع الساعة 0406 صباح السبت بالتوقيت المحلي (2006 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) على بعد 21 كيلومترًا شمال شرق بلدة لووك.
وأضاف المعهد أن سكان بعض المناطق الأخرى شعروا بالزلزال في إقليم لوزون الجنوبي، بما في ذلك أجزاء من منطقة العاصمة مانيلا ولكن بتأثير أقل.
ولم تصدر أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
، صباح اليوم.. زلزال بقوة 4, 5 درجات يضرب الفلبين ،
المصدر : الخليج 365
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