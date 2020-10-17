شكرا لمتابعة خبر عن «الأحوال المدنية» توضح مدى إمكانية إستلام الوثائق من منطقة أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الخميس ان إستلام الوثائق لا يكون إلا من فرع الأحوال المدنية الذي تم تقديم طلب استخراج الوثائق منه .
وأوضحت أنه لا يمكن استلام الوثائق من فرع آخر أو منطقة ثانية حتى وإن تم نقل صاحبها لمنطقة أخرى .
وكانت " الأحوال المدنية " قد أوضحت أيضاً أنه إذا تقدم شخص ببلاغ عن فقدان هويته يجب أن يستكمل إجراءات استخراج الهوية الجديدة حتى لو عثر على هويته المفقودة لإنه يتم إيقافها بمجرد البلاغ .
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