شكرا لمتابعة خبر عن «الأحوال المدنية» توضح مدى إمكانية إستلام الوثائق من منطقة أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الخميس ان إستلام الوثائق لا يكون إلا من فرع الأحوال المدنية الذي تم تقديم طلب استخراج الوثائق منه .

وأوضحت أنه لا يمكن استلام الوثائق من فرع آخر أو منطقة ثانية حتى وإن تم نقل صاحبها لمنطقة أخرى .

وكانت " الأحوال المدنية " قد أوضحت أيضاً أنه إذا تقدم شخص ببلاغ عن فقدان هويته يجب أن يستكمل إجراءات استخراج الهوية الجديدة حتى لو عثر على هويته المفقودة لإنه يتم إيقافها بمجرد البلاغ .