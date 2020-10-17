شكرا لمتابعة خبر عن «الحج»: لا رسوم على تصاريح «اعتمرنا» باستثناء خدمة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت وزارة الحج والعمرة عدم وجود أى رسوم على التصاريح التي يتم استصدارها من خلال تطبيق "اعتمرنا" باستثناء أجور النقل. أكدت وزارة الحج والعمرة عدم وجود أى رسوم على التصاريح التي يتم استصدارها من خلال تطبيق "اعتمرنا" باستثناء أجور النقل. وأتاح التطبيق إمكانية استصدار تصاريح أداء العمرة والزيارة، وتصاريح الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة بالمسجد النبوي وتصريح السلام على الرسول ﷺ. ونوهت الوزارة بأن خدمة النقل التى يتيحها التطبيق هي خدمة اختيارية، ويمكن للمعتمر أو الزائر استخدامها لنقله من نقطة التجمع بمكة المكرمة إلى المسجد الحرام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الحج»: لا رسوم على تصاريح «اعتمرنا» باستثناء خدمة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.