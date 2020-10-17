شكرا لمتابعة خبر عن حالات تعاقب فيها المركبات المتخصصة في نقل البضائع بغرامات تصل إلى 5 آلاف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت الهيئة العامة للنقل الحالات التي يتم فيها معاقبة المركبات المتخصصة في نقل البضائع بغرامات تبدأ من 1000ريال وتصل إلى 5 آلاف ريال.

وتمثلت الحالات التى يتم فيها فرض عقوبات بغرامة 5 آلاف ريال في توجيه المركبة لنقل البضائع الممنوعة، أو ممارسة النشاط دون ترخيص، أو تقديم الخدمة لبضائع غير مسموح بها، أوتوجيه المركبة لنقل البضائع الممنوعة، أو التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة، أو عند التعاقد مع مركبة غير مسجلة في السعودية للنقل الداخلي أو لبلد غير المسجلة بها دون أخذ الموافقات

ويتم معاقبة المركبات بغرامة قدرها 2000 ريال في حال عدم وضع سياسة واضحة للأسعار أو عدم إشعار الهيئة بتغييرها، بينما ستطبق غرامة قدرها 3000 ريال في حال عدم وجود عقد مبرم مع المستفيد.

وتفرض الهيئة غرامة قدرها 1000 ريال في حال عدم تمكين المستفيد من التقييم، أو عدم إظهار نتائج التقييم للمستفيد، أو عدم تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة.