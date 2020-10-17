شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المصلح» يوضح حكم زيارة المرأة المعتدة من وفاة زوجها لمنزل والديها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الشيخ خالد المصلح أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم زيارة المرأة المعتدة من وفاة زوجها لمنزل والديها. أوضح الشيخ خالد المصلح أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم زيارة المرأة المعتدة من وفاة زوجها لمنزل والديها. وقال الشيخ خالد المصلح، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أنه إذا كانت تأوي المرأة إلى بيتها وتنام فيه بعد ذلك فلا بأس، ولكنها ممنوعة من الانتقال عن بيتها والمبيت خارجه.

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