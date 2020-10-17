تخصيص أول 5 دقائق من كل حصة لأسئلة القدرات والتحصيلي بمدارس القريات

حصر عدد الطلاب الذين لم يتقدموا للاختبار..

عقدت إدارة تعليم محافظة القريات عددًا من الاجتماعات برئاسة المساعد للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس، بحضور رؤساء أقسام الشؤون التعليمية. وشهدت الاجتماعات مناقشة مجموعة من المحاور، أبرزها نسب وإحصائيات المدارس في اختبار القدرات, ومخاطبة هيئة التقويم لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الطلاب, وإنشاء قناة «تيلجرام» لتعليم القريات خاصّة باختبار القدرات والتحصيلي. كما تم إقرار وتخصيص الخمس الدقائق الأولى من كل حصة دراسية لأسئلة القدرات في المدارس التي يوجد بها فجوة في اختبار القدرات والتحصيلي, واستضافة مدربين لتقديم دورات تدريبيه باختبار القدرات والتحصيلي لمعلمي الثانويات, وحصر عدد الطلاب الذين لم يتقدموا للاختبار ومعرفة الأسباب. Advertisements اقرأ أيضًا «تقويم التعليم» تحدد الأوراق المطلوبة لدخول اختبار القدرات العامة «تقويم التعليم» توضح الحد الأقصى لدخول اختبار القدرات العامة

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