بالفيديو.. معلم يجهز جزءًا من منزله لشرح الدروس للطلاب «عن بُعد»

استمرارًا لجهود المعلمين
خصص المعلم عبدالله البدر جزءًا من منزله؛ لشرح الدروس العلمية للطلاب، وذلك ضمن جهود المعلمين المتواصلة للتعليم عن بُعد.
وبإمكانياته المتاحة، خصص المعلم جهاز كمبيوتر، وحامل كاميرا لتصوير شرحه لمادة الرياضيات بأسلوب مبسط للطلاب، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».
ولا تعد تلك الواقعة مستغربة على معلمي المملكة، فقد سبق أن واصل معلم اللغة العربية محمد بن حسن الفيفي، التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي، حيث تحدى المعلم المرض وواصل أداء رسالته لطلابه على الرغم من إصابته بمرض السرطان؛ حيث تواصل معه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم وتوجه له بالشكر داعيًّا له بالشفاء.
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