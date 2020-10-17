السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 7830 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس

وأوضح الإحصاء تسجيل 33 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9734.

// انتهى //

07:55ت م

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برلين 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 7830 حالة إلى 348557 في المجمل.وأوضح الإحصاء تسجيل 33 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9734.// انتهى //07:55ت م0011

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