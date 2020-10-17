السعودية | توجيه من “التعليم” بشأن رصد الغياب والحضور للطلاب والطالبات!

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:41 صباحًا, 17 أكتوبر 2020 م أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، تعميماً لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات برصد الغياب والحضور للطلاب والطالبات وتثبيته يومياً في نظام “نور”.

وجاء في التعميم، أن عملية رصد الغياب والحضور ستجرى بما يتوافق مع تسجيل الحضور من خلال منصتي المدرسية، أو زيارات الطلاب للمدارس لاستلام وتسليم التكليفات المدرسية.

ودعا التعميم، إلى تطبيق إجراءات الانضباط الواردة في قواعد السلوك والمواظبة، مشدداً على أنه تم تحديث نظام “نور” بما يتوافق مع الوضع الراهن (الدراسة عن بُعد)، مع تحمل كامل المسؤولية عند عدم الرصد.

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