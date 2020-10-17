شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء باردة بمعظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أجواء باردة اليوم السبت، على معظم المناطق. توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أجواء باردة اليوم السبت، على معظم المناطق. وقال الحصيني: " أجواء باردة نسبياً فجر اليوم السبت، على مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف وتبوك و الشمالية ونجران وباردة على المرتفعات الغربية والجنوبية " .

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