شكرا لمتابعة خبر عن أستاذ مساعد بجامعة جدة يفضح التصرفات غير الأخلاقية لأطباء مع مرضى التأمين " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):فضح أستاذ مساعد في جامعة جدة الدكتور حسام عامودي التصرفات غير الأخلاقية لأطباء مع مرضى التأمين.
وقال عامودي خلال لقائه ببرنامج " يا هلا ":" اكتشفت أطباء يفعلون أشياء غير أخلاقية وهي طلب تحاليل كثيرة للمريض لا يحتاجها بمجرد أن يعرف الطبيب أن هذا مريض تأمين يطلب تحاليل تصل ل 20 تحليل.
وأضاف عامودي:" الطبيب يجري عمليات غير ضرورية للمريض بحجة أن لديه تأمين يجري له عملية يمكن الاستغناء عنها "، لافتا:" هناك أغلاط من بعض مقدمي الخدمة جعل شركات التأمين تهتم بالمراقبة علي الممارسين الصحيين جميعهم ".
كانت هذه تفاصيل خبر أستاذ مساعد بجامعة جدة يفضح التصرفات غير الأخلاقية لأطباء مع مرضى التأمين " فيديو " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.