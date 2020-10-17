شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وثائقي أجنبي عن الملك عبدالعزيز وأبناءه قبل 74 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث مقطع فيديو وثائقي أجنبي عن الملك عبدالعزيز آل سعود-طيب الله ثراه- وعن أبنائه وعن المملكة، حيث حظي بتفاعل لافت من قبل المواطنين.

ويعود تصوير المقطع الوثائقي في الرياض لعام 1366هـ/1946م، و بحسب الفيديو فإن الملك عبدالعزيز- رحمه الله- ولد عام 1880 في الرياض وعاش طفولته في منطقة الرمال الخالية " الربع الخالي " وفي الكويت التي تقع على الخليج العربي.

ووفقا للفيديو فإن الملك عبدالعزيز- رحمه الله- شعر في شبابه أن مهمته في الحياة هي إعادة توحيد شعبه وأن يضع حد للحروب اللانهائية بين القبائل.

وذكر المقطع أن الملك عبدالعزيز- رحمه الله- هو محارب عظيم وقائد عظيم قام بغزوة نجد التي تقع في قلب الجزيرة العربية ثم توجه شرقا وطرد الأتراك من سواحل الخليج العربي .