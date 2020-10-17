غرامة تشغيل الموسيقى أوقات الأذان و الإقامة

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أعادت الجمعية السعودية للذوق العام، التوعية بشأن رفع الموسيقى وقت الصلاة وداخل الأحياء السكنية، مؤكدة أنها ضمن لائحة مخالفات الذوق العام.

وتصل عقوبة تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة إلى غرامة قدرها 1000 ريال ، وعند التكرار 2000 ريال. Source slaati





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