نائب تركي: «حذرت أدروغان من رد فعل السعوديين ولكن لا حياة لمن تنادي»

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كشف نائب حزب الشعب الجمهوري عن منطقة هاتاي؛ محمد قوزال منصور عن تحذيره من ردة فعل السعوديين منذ سنة ونصف.

ونقلت صحيفة “قرار” التركية عن النائب التركي قوله : “كنت أحذر الحكومة (التركية) منذ سنة ونصف من ردة فعل السعوديين ولم يرد أحد. كما تأتي إشارات مماثلة من دول مع السعودية مثل الإمارات والمغرب وتونـس. ولكن حكومتنا لا حياة لمن تنادي”.. قالها تعليقاً على مقاطعة السعوديين والمغاربة المنتجات التركية”.

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وتابع : “على الرغم من كل المعلومات والوثائق والأدلة، فإن السعودية لم تفرض حظرًا رسمياً. إذا لم يتم حل المشكلة فإن إفلاس المُصدِّرين سيكون أمرًا حتميًا”.

وكانت المملكة شنت حملة لمقاطعة المنتجات التركية وانضمت إليها عدد من الدول العربية وأرمينيا وقبرص؛ ردًا على الانتهاكات التركية وحماقات الرئيس التركي ضد المملكة والعالم العربي بوجه عام,

Source slaati

