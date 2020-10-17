إلى ماذا يشير وجود ملصق المعايرة القانونية على مضخات الوقود؟ “المواصفات” توضح

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دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى التأكد من وجود ملصق المعايرة القانونية على مضخات الوقود في المحطات.
وأوضحت الهيئة أن وجود ملصق المعايرة على مضخات الوقود يشير إلى خضوع المحطة لعمليات المعايرة والتأكد من دقة وصحة قراءات المضخات.
Source akhbaar24.argaam
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