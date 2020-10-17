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إلى ماذا يشير وجود ملصق المعايرة القانونية على مضخات الوقود؟ “المواصفات” توضح

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دعت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى التأكد من وجود ملصق المعايرة القانونية على مضخات الوقود في المحطات.

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وأوضحت الهيئة أن وجود ملصق المعايرة على مضخات الوقود يشير إلى خضوع المحطة لعمليات المعايرة والتأكد من دقة وصحة قراءات المضخات.

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Source akhbaar24.argaam


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