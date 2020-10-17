معاقبة شخص بدفع 75 ألف ريال بسبب نشره مصنفاً بحثياً في مجلة علمية دون إذن صاحبه

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حذرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية من الاعتداء على الحقوق الفكرية والأدبية للأفراد، مؤكدة أن مخالفة ذلك تعرّض المخالف لعقوبات.
وأوضحت الهيئة أن أحد الأشخاص عرّض نفسه لعقوبة كلفته مبلغ 75 ألف ريال بسبب نشره مصنفا بحثيا في مجلة علمية دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة من مؤلف المصنف البحثي.
وأبانت أن العقوبة تمثلت في فرض غرامة قدرها 50 ألف ريال على الشخص، مع إلزامه بدفع 25 ألف ريال كتعويض، وسحب المصنف المنشور من المجلة العلمية.
وشددت الهيئة على ضرورة حصول الفرد على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق، ما يجنبه العقوبة ويجعله يحترم حقوق الملكية.
Source akhbaar24.argaam
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