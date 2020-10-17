رحلة صيد 5 أصدقاء في حفر الباطن تنتهي ببيع صقر بـ 80 ألف ريال

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شهد مزاد نادي الصقور السعودي، بيع صقر من نوع “شاهين فرخ” يصل طوله إلى 15 إنشاً، وعرضه 15 إنشاً ونصف ووزنه 930 جراماً، بمبلغ 80 ألف ريال.
ويعود الصقر لـ5 مواطنين تمكنوا من صيده أثناء رحلتهم إلى منطقة صمان، قرب محافظة حفر الباطن، حيث كانت المرة الأولى التي يصيدون فيها صقراً تقاسموا جميعًا ثمنه.
وقال أحد الطواريح الـ5 إن موسم هجرة الصقور لا يزال في بدايته، عازماً العودة بمعية أصدقائه إلى الصحراء لاقتناص صيد ثمين، والاستمتاع بممارسة هواية الصقارة، المليئة بروح المغامرة.
Source akhbaar24.argaam
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