أستاذ جامعي يفضح التصرفات غير الأخلاقية لكثير من الأطباء مع مرضى التأمين !!

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كشف الأستاذ المساعد في جامعة جدة، الدكتور حسام عامودي، بعض التصرفات غير الأخلاقية لكثير من الأطباء مع مرضى التأمين.

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وقال، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن بعض الأطباء يطلبون من مرضى التأمينات إجراء أكثر من تحليل دون ضرورة طبية لذلك، مشيرًا إلى أن هناك أطباء يجرون عملية جراحية غير ضرورية للمرضى ما دام التأمين هو الجهة المتكفلة بها.

وأوضح أن هذا النمط من الممارسات جعل شركات التأمين أكثر حرصًا على مراقبة الممارسين الطبيين، مؤكدًا أن المريض هو أكثر من يعاني في هذا الصراع.

Source akhbaar24.argaam

