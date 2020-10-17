“الجمارك” تكشف عن أكثر خمسة أنواع من الغذاء يتم تصديرها للخارج

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كشفت الجمارك السعودية، عن أكثر خمسة أنواع من الغذاء يتم تصديرها لخارج المملكة.

وأوضحت أن تلك الأنواع تتضمن الألبان ومشتقاتها، والسكر والمصنوعات السكرية، ومنتجات محضرة من الفواكه والخضار، ومحضرات الحبوب أو الدقيق أو النشأ، وفواكه وأثماراً صالحة للأكل.

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ونوهت إلى أنها وضعت في مقدمة أولوياتها تيسير إجراءات صادرات المملكة، وركزت في هذا الجانب على تسريع عمليات تصدير الأغذية عبر جميع منافذها البرية والجوية والبحرية بما يُحقق انسيابية حركة التجارة بين المملكة ودول العالم.

Source akhbaar24.argaam

