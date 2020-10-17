خلال لقاء مع برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية
كشف أحمد الحسين، المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، عن أبرز العقوبات التي تنتظر المتورطين في قضايا الفساد التي تم الكشف عنها مؤخرًا.
وقال متحدث نزاهة، في حديثه مع برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تمتلك إدارات معنية بقياس مؤشرات الفساد وإجراء الإحصاءات اللازمة حسبما يتوافر لها من معلومات، وهناك منظمات دولية تصدر مؤشرات دورية بشأن مكافحة الفساد.
وأوضح «الحسين» أن العقوبات التي تنتظر المتهمين تفاوتت حسب الجريمة المرتكبة؛ حيث تصل عقوبة غسل الأموال إلى السجن 15 عامًا، بينما عقوبة الرشوة إلى 5 سنوات، مشيرًا إلى أن كل متهم سيحصل على العقوبة المقررة لها حسب النظام.
وأشار إلى أن الهيئة ستقوم باسترداد كل الأموال التي تثبت التحقيقات أنه تم الحصول علها دون وجه حق، وأن البلاغات تمكن الهيئة من تتبع المؤسسات المتورطة في الفساد المالي.
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كانت هذه تفاصيل خبر متحدث «نزاهة»: الهيئة ستسترد أموال قضايا الفساد.. والمتورطون بانتظار العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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