سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على عودة رحلات الطيران المدني بين طرابلس وبنغازي بعد توقف دام عامين.

وأشارت إلى عقد مؤتمر سرت الثاني لإيجاد حل لأزمة الليبية والمصالحة الشاملة بمشاركة 55 بلدية من كل المناطق وأكثر من 1000 شخصية سياسية وقبائلية وكتل وأحزاب سياسية وغيرهم.

ونوهت إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من نفاد بعض لقاحات تطعيم الأطفال الضرورية في ليبيا، وانتهاء مخزون البعض الآخر خلال أسابيع قليلة، موضحة بأن هناك أكثر 250 ألف طفل دون عمر السنة في ليبيا هم عرضة لخطر الأوبئة بسبب النقص الحاد في إمدادات اللقاحات.

ونقلت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن هناك توافق مع الجزائرعلى أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريا، داعيا خلال زيارة إلى الجزائر، إلى مشاركة أوسع لدول جوار ليبيا في البحث عن تسوية سياسية للأزمة القائمة فيها، مفيدا أن دور دول الجوار أساسي لأنها أولى الجهات المعنية بالمخاطر التي تشكلها هذه الأزمة.

وتناولت تصريحات وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن الملف الليبي يشهد تطورات متسارعة وهناك جهود حثيثة للدفع بالتسوية السياسية المنشودة في هذا البلد ولا أدلّ على ذلك من الإعلان عن احتضان تونس للاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي في مطلع نوفمبر المقبل.

وعرجت صحف ليبيا على زيارة رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز موسكو، ولقاؤها مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث اتفقا على أهمية مواصلة الجهود الدولية المنسقة بقيادة الأمم المتحدة لتعزيز المفاوضات بين الليبيين، كما أطلعت الوزير الروسي على الاستعدادات لمنتدى الحوار السياسي الليبي في تونس.

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07:53ت م

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