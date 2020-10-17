

شنغهاي 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين 13 إصابة جديدة ناجمة عن فيروس

وأفادت اللجنة أيضا أنه سُجلت 11 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن 85 ألفًا و 659 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

// انتهى //

07:43ت م

0009



شنغهاي 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسسجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين 13 إصابة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة .وأفادت اللجنة أيضا أنه سُجلت 11 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض.ووصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن 85 ألفًا و 659 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.// انتهى //07:43ت م0009

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.