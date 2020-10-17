شكرا لقرائتكم خبر عن «نعمة الأمن» تعزز اللحمة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الأحساء، اليوم، كلمة بعنوان «نعمة الأمن»، في مسجد منيرة بوبشيت بالجفر بعد صلاة العشاء.

وتأتي الكلمة ضمن برنامج «انتماء» الذي ينفذه فرع الوزارة في محافظات ومراكز المنطقة، لتعزيز اللحمة الوطنية، وتأكيد أهمية الحفاظ على نعمة الأمن والأمان، وحث الناس على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.