شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذا لتوجيهات الملك.. تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آليا دون مقابل في إطار التخفيف من آثار وتبعات الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

إنفاذا للتوجيهات الكريمة، بدأت المديرية العامة للجوازات في تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آليا لجميع الوافدين، التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك دون مقابل لمن انتهت فترة التمديد لهم ليكون إلى تاريخ 14/‏3/‏1442هـ الموافق 31/‏10/‏2020م. ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية «كوفيد- 19»، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية. وبينت «الجوازات» أن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين تم إلكترونيا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات، مشيرة إلى أن عدد التأشيرات التي تم تمديدها بلغ 28.884 تأشيرة.

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