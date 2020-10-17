شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 743 ألف لتر مياه لخزانات الخوخة والان نبدء بالتفاصيل
وجرى نقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، وذلك في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.
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