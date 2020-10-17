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ضخ 743 ألف لتر مياه لخزانات الخوخة

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ضخّ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر 2020م، 330,000 لتر مياه صحية و413,000 لتر مياه استخدام لخزانات مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وذلك ضمن مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر.

وجرى نقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، وذلك في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

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