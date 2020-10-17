شكرا لقرائتكم خبر عن 468 متعافيا من كورونا.. وتراجع الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 433 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح الإصابات في المملكة 341495، من بينها 8556 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمها «مطمئنة»، منها (835) حالة حرجة.

وبينت الوزارة، أنه جرى تسجيل 468 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 327795 حالة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 433 منها 43 % إناثا، و57 % ذكورا، كما بلغت نسبة الأطفال 10 %، والبالغين 86 %، وكبار السن 4 %، فيما بلغ عدد الوفيات 5144 حالة وذلك بإضافة 17 وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى إجراء 53032 فحصاً مخبرياً جديداً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفه وسيلة مهمة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.