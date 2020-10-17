شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيد 8240 كيلو متر طرق ترابية في شهر والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الوزارة إلى تركيب حواجز «دورانية»، وتنفيذ سياج للطرق، بالإضافة إلى العيون الأرضية «عيون القطط» في أكتاف الطرق، وتنفيذ أعمال دهانات الطرق، بالإضافة إلى أعمال الحواجز الخرسانية والمعدنية والكيبلية.
ومسحت وهذبت أكتاف الطرق بإجمالي أطوال بلغ 11765 كيلو مترا، والانتهاء من نظافة مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ12665 موقعًا، وذلك ضمن أعمالها التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والوقائية.
و أنهت الوزارة مسح وتقييم 60 جسرا، إضافة إلى حزمة من الأعمال بأكثر من 17 ألف كيلو متر، وذلك من خلال مسح الأضرار بالأسطح الإسفلتية، وقياس معامل الوعورة العالمي للطرق، وقياس القوة الإنشائية والانحراف في طبقات الرصف، بالإضافة إلى قياس سماكات طبقات الرصف، وقياس مقاومة الانزلاق على أسطح الطرق، والمسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق، والمسح الجغرافي للمسارات الطولية.
وأنهت وزارة النقل أعمال مسح وتمهيد الطرق الترابية بإجمالي أطوال 8240 كيلو مترا، إضافة إلى استخدامها كميات الإسفلت المكشوط الذي يقدر بحوالي 11740 مترا مكعبا، ما يسهم في رفع كفاءة العقود الحالية وتخفيض التكاليف المالية لتلك الطرق، بالإضافة إلى تنفيذها 14 مشروعًا تنمويًا آخر على صعيد الطرق بإجمالي أطوال 207 كيلومترات.
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