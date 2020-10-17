شكرا لقرائتكم خبر عن «تسرب المياه».. ظاهرة متكررة بـ«أندلس المبرز» والان نبدء بالتفاصيل
وذكر المواطن عمار الحسين، أن مشاكل تسريب المياه متكرر بشكل شبه شهري في نفس المنطقة، وعند إصلاح التسريب، تظهر مشاكل أخرى مثل ارتفاع طبقة الإسفلت أو هبوطها، وعدم مساواتها مع الطريق.
وأوضح المواطن حسن البحراني، أن مشكلة التسريبات غالبا لا تحدث إلا في الأحياء القديمة، متسائلا، هل شبكة المياة متهالكة أم استخدام قطع غيار غير مطابقة للمواصفات والمقاييس هي المتسببة في التسربات؟، مطالبا بإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة المتكررة.
وبين المواطن أحمد الغنام، أن التسريبات تؤدي إلى تآكل في الحوائط والطرق التي تخدم سكان الحي، متمنيا العمل على زوال تلك الظاهرة المتكررة.
ومن جهتها، أشارت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية إلى أنه ورد بلاغ إلى قسم الصيانة عند الساعة «١:٣٠» بعد منتصف ليلة الجمعة قبل الماضية، وعلى الفور توجهت فرقة إلى الموقع المشار إليه، ولوحظ وقوف عدد من السيارات على نفس موقع التسرب، مما حال دون تنفيذ أعمال الصيانة، بسبب عدم إبعاد سيارات السكان لتأخر الوقت، وتجنب إزعاجهم. وقد تم الوقوف على الموقع مرة أخرى، وإبعاد السيارات من الموقع، وإصلاح التسرب في حينه، وإنهاء أعمال السفلتة في اليوم التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر «تسرب المياه»..
ظاهرة متكررة بـ«أندلس المبرز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.