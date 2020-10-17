شكرا لقرائتكم خبر عن 156 ساعة تطوعية لتشجير شمال الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

تجسد الشراكة الرباعية لتشجير شمال محافظة الأحساء، والتي جاءت امتداداً لمبادرة «الأحساء تغرس»، التعاون بأجمل صوره بين الجهات المشاركة وهي «رابطة شمال الأحساء البيئية، وفريق العيون التطوعي، وفريق الشقيق التطوعي، ومجموعة فينا خير التطوعية» من أجل تحقيق هدف سامٍ.

وأوضح المشرف الإعلامي للشراكة الرباعية عضو مجلس إدارة فريق العيون التطوعي فادي الجاسم: أن الشراكة ساهمت في غرس 493 شتلة تراوحت ما بين «جهنمية - نيم - سدر - الاكاسيا - كف مريم»، في 10 أحياء، وتتوزع إلى 36 شتلة الوزية،21 شتلة الرابية، 158 شتلة السلطانية، 42 شتلة المعيزل، 175 شتلة النسيم والصراة، 61 شتلة الشقيق، وساهم فيها قرابة 50 متطوعا بساعات تطوعية بلغت 156 ساعة.

وذكر المشرف العام على المبادرة بكر السليم: نحن في رابطة شمال الأحساء البيئية حرصنا على المشاركة في مبادرة الأحساء تغرس 2020، برعاية المجلس البلدي، وارتأينا بأن نتشارك مع اخواننا المتطوعين في الشراكة الرباعية على تشجير المنازل في شمال الأحساء طبقاً للشروط التي وضعتها المبادرة.

وقال عضو فريق فينا خير غازي الغريب: أسعدتنا جميعا مبادرة الأحساء تغرس 2020، ونحن متطوعون مستعدون لجعل واحة الأحساء في الصورة البهية والعمل يدا بيد مع اخواننا المتطوعين ضمن الشراكة الرباعية.

وأضاف قائد فريق الشقيق سامي القاسم: «غَرَسَ، كلمةٌ توحي بالحركة والحياة الجديدة ونحن في الفريق نستشعر أهمية زرع ما ينتفع به الناس من الظل والثمر ليجري أجرُه للإنسان، وتُكتَب له صدقته إلى يوم القيامة، وقد يأكُلَ منه إنسان أو طير أو حيوان، وفي المشاركة بث روح التعاون والتفاؤل والأمل ونفع الغير، وعلى كل فرد من المجتمع أن يكون إيجابيًّا مُنتجًا، وفاعلاً في حياته ومجتمعه وينفي عنه الأنانية، وحبُّ الذات.