شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف ريال للفائزين بـ«مدرستي الرقمية» والان نبدء بالتفاصيل

خصصت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء جوائز تصل قيمتها إلى 200 ألف ريال للفائزين في مسابقة مدرستي الرقمية «التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد» لمنسوبيها.

وأكد مدير عام تعليم الأحساء حمد العيسى، أهمية الجهود التي تبذل من قبل وزارة التعليم لتحفيز الطلاب وأهمية البرامج والمسابقات الإثرائية والتي تستهدف مشاركة منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين، والطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين بالشأن التعليمي، والتي تتركز مجالاتها التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم عن بعد، من خلال تقديم محتويات معرفية أو مهارية مصممة بطرق إبداعية قابلة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة.

وتتضمن مجالات المسابقة مجال التعليم من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية، ومجال الإعلام والتثقيف من خلال إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، بالإضافة إلى مجال التدريب من خلال تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وتتاح المشاركة في المسابقة، من خلال تلقي المدرسة للمنتجات الخاصة بالطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وبمنسوبي المدرسة من المعلمين والإداريين، وفق المجالات الثلاثة المحددة، وفرزها وتقييمها ونشر ما يرشح منها في حساب المدرسة في تويتر، ثم يتولى مكتب التعليم التابعة له المدرسة اختيار أفضل النماذج وتقييمها وإرسالها إلى إدارة التعليم، ليتم البدء في إجراءات المرحلة الختامية للمسابقة والتحكيم النهائي للمنتجات المقدمة على مستوى إدارات التعليم والنشر للموضوعات المعتمدة، كما خصصت وزارة التعليم حسابا خاصا للمسابقة على منصة تويتر كوعاء لنشر المواد المعتمدة وإعادة النشر الخاص بمجالات المسابقة، كما خصصت أيضا بريدا إلكترونيا خاصا بإرسال رابط التحقيقات الصحفية المنشورة للزملاء والزميلات الإعلاميين في صحفهم، أو من منسوبي إدارات الإعلام والاتصال المنشورة في موقع الإدارة الإلكتروني، بما يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي.