شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. استخدام «الخرسانة المالئة» لتطوير شارع الملك سعود بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

انتهت أمانة المنطقة الشرقية، من دراسة متكاملة، لتطوير وصيانة شارع الملك سعود في الدمام، وتعكف حاليا على التنسيق مع مرور المنطقة الشرقية للبدء بكشط وسفلتة طريق أبوبكر الصديق، وتقاطعه من طريق الملك سعود إلى تقاطعه مع طريق الملك فهد بكلا الاتجاهين.

معالجة التقاطع

وأوضح وكيل أمين أمانة المنطقة الشرقية المساعد لشؤون البلديات والمتحدث الرسمي والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام محمد الصفيان، أنه تم التنسيق مع المرور، باستخراج تصاريح لإغلاق تقاطع طريق الملك سعود مع الخليفة عمر بن الخطاب، لمعالجة التقاطع، بالإضافة إلى 100 متر لكل جهة لمعالجة جميع مشاكل التقاطع.

صيانة وتطوير

وأضاف إنه يتم إجراء صيانة للجزيرة الوسطية لشارع الملك سعود في الدمام، إضافة إلى الانتهاء من صيانة وتطوير شارع الملك سعود باتجاه حي ضاحية الملك فهد.

مشاكل السفلتة

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وعن عودة الطبقة الأسفلتية إلى مشاكلها الأولى بعد السفلتة، بين الصفيان أن ذلك يعود لعدة عوامل فنية قد تكون من أهم أسبابها الارتفاع في منسوب المياه السطحية، وهذا ما قامت به الأمانة بقبول هذا التحدي في شارع الملك سعود باتجاه الضاحية، واستخدمت ولأول مرة الخرسانة المالئة، التي توضع قبل وضع الأسفلت فيها؛ لمقاومة ارتفاع منسوب المياه، وتكون أكثر كفاءة وفعالية وعلى المستوى المتوسط البعيد أقل تكلفة في هذا المجال.

طرق رئيسية

وأكد الصفيان، أن هناك طرقا رئيسية ومحورية جار العمل عليها، وطرقا أيضا انتهت منها أمانة المنطقة، مثل طريق الملك فهد بحدود 11 كم، وطريق الأمير نايف بأكثر من 4.5 كم، وطريق الأمير محمد بن فهد بـ 2.600 متر، وتم تنفيذ عدد من الأعمال في هذه الطرق منها فيما يتعلق بالسلامة المرورية والسفلتة والدهانات، أو الإنترلوك، والبردورات، إضافة إلى مصائد تصريف مياه الأمطار لمعالجة تجمع مياه الأمطار بهذه الطرق وهناك طرق مستهدفة، ضمن مشاريع الأمانة المستقبلية في طريق محمد بن عبدالوهاب، وطريق الإمام محمد بن سعود، وطريق الملك سعود، وطريق أبوبكر الصديق، وأيضا تقاطع طريق الملك سعود مع طريق أبوبكر الصديق.

برامج تطويرية

واختتم بأن أمانة المنطقة الشرقية ماضية في برامجها التطويرية والتأهيلية للشوارع والمحاور الرئيسية ما يؤكد الاهتمام والمتابعة بكل الطرق وتأهيلها لتوفير طرق ذات مواصفات وجودة عالية.