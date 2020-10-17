شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد الأشجار في حدائق الدمام والان نبدء بالتفاصيل
كثفت بلدية شرق الدمام، أعمالها، خلال الفترة الماضية، لزيادة أعداد الأشجار في الحدائق والمتنزهات العامة، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على التشوه البصري.
من ناحية أخرى، واصلت البلدية، جولاتها الميدانية المكثفة؛ لرصد المباني المهجورة والآيلة للسقوط، التي تشكل خطرًا وتشويهًا للطابع العام، واتخذت الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لإزالتها.
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