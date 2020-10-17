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زيادة عدد الأشجار في حدائق الدمام

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كثفت بلدية شرق الدمام، أعمالها، خلال الفترة الماضية، لزيادة أعداد الأشجار في الحدائق والمتنزهات العامة، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على التشوه البصري.

من ناحية أخرى، واصلت البلدية، جولاتها الميدانية المكثفة؛ لرصد المباني المهجورة والآيلة للسقوط، التي تشكل خطرًا وتشويهًا للطابع العام، واتخذت الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لإزالتها.

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